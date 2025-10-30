AP: Минюст США подозревает Black Lives Matter в растрате пожертвований

Федеральные правоохранительные органы выдали несколько повесток, а также ордер на обыск

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении руководителей движения Black Lives Matter (BLM), которых подозревают в нецелевом использовании пожертвованных средств. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По его данным, за последние недели федеральные правоохранительные органы выдали несколько повесток и как минимум один ордер на обыск. Проверки затрагивают благотворительный фонд Black Lives Matter Global Network Foundation и еще несколько организаций, выступающих против расовой дискриминации. Согласно информации агентства, расследование было начато еще при бывшем американском лидере Джо Байдене и оказалось в центре внимания администрации президента Дональда Трампа.

Как отмечается, фонд Black Lives Matter Global Network Foundation собрал более $90 млн в виде пожертвований после того, как в 2020 году афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате действий полицейского при задержании, что спровоцировало волну протестов по всей стране. Организацию нередко критиковали за недостаточную прозрачность при использовании полученных средств, отмечает Associated Press. Приведет ли расследование к выдвижению уголовных обвинений, пока неизвестнФедо.