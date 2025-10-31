Эксперт Путконен: отношения РФ и КНР выстроены надежно, США на них не повлияют

Во время саммита на Аляске администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа предприняла попытки "расшатать лодку хороших отношений Китая и России", но Москва и Пекин пресекли их, заявил геополитический аналитик

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Россия за 20 лет выстроила надежные отношения с Китаем, встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина не принесет никаких "фундаментальных изменений в геополитике". Такое мнение ТАСС выразил финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

По его словам, во время российско-американского саммита на Аляске в середине августа администрация Трампа уже "пыталась расшатать лодку хороших отношений Китая и России", однако эти попытки были "эффективно пресечены" Москвой и Пекином.

"Россия не так давно - когда обсуждался саммит в Будапеште - подтвердила, что США не смогут настроить страну против Китая. То, что мы видим сейчас, - это лишь попытки США играть по той же схеме, но в другом направлении. Вашингтон пытается нащупать ахиллесову пяту в отношениях России и Китая. Но перспектив на успех в этом у США нет. <...> Естественно, у Китая есть свои интересы. Но фундаментальная основа российско-китайских отношений выстроена надежно, ведь на это ушло более чем 20 лет. Поэтому одна встреча администраций фундаментальных изменений в геополитике не принесет", - сказал Путконен.

Аналитик считает, что переговоры США и Китая дают "хорошую возможность" воплотить достигнутые на Аляске между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом соглашения.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись накануне в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи китайский лидер призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров лидеры двух стран встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке.