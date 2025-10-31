Эксперт Ван: США перешли к ограниченному сдерживанию КНР

Американские потребители понесли слишком большие потери от торговой войны, пояснил декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая

ШАНХАЙ, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Соединенные Штаты ослабили давление на Китай в экономическом противостоянии двух стран, так как американские потребители понесли слишком большие потери от торговой войны. Такое мнение ТАСС выразил декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь.

"С начала торговой войны в 2018 году общая ставка таможенных пошлин, введенных США против КНР, достигла 145%, однако китайский экспорт в США сократился всего на 20% по сравнению с пиковым значением, в то время как американские потребители понесли дополнительные ежегодные расходы в размере около $4,5 тыс. на домохозяйство, - сказал Ван Вэнь. - Эта ситуация с неоправданными потерями - как будто они убили восемьсот врагов, потеряв тысячу своих воинов - побудила США перейти от максимального давления на Китай к ограниченному сдерживанию".

Эксперт отметил, что после переговоров в Пусане обе стороны пошли на уступки, в частности США снизили так называемый фентаниловый тариф на 10%. Обе страны также договорились укрепить сотрудничество в области контроля за фентанилом и расширить торговлю сельскохозяйственной продукцией, включая возобновление закупок Китаем соевых бобов США. "Это означает, что в следующем году средний тариф на китайские товары, поступающие на рынок США, снизится примерно до 40%", - сказал Ван Вэнь. Они включают пошлины около 20%, введенные до 2025 года во время первой администрации президента Дональда Трампа и администрации экс-президента Джо Байдена, добавил эксперт.

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам переговоров лидеров отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США". Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. Также США приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.