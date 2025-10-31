Эксперт Путконен: остановка поставок РЗМ Китаем вынудила США начать переговоры

Прекращение экспорта редкоземельных металлов стало важным шагом против интервенционистской политики США

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 31 октября. /ТАСС/. Китай вынудил США сесть за стол переговоров своим решением о приостановке экспорта редкоземельных металлов (РЗМ), считает финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен.

"Китай вынудил США сесть за стол переговоров буквально несколько недель назад - прекращением экспорта редкоземельных минералов как шагом против интервенционистской политики США. Контролируя поток этих минералов, Китай эффективно ограничивает возможности Запада к милитаризации и агрессии против России", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоялись накануне в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи китайский лидер призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров лидеры двух стран встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке. Трамп по итогам встречи заявил, что Китай согласился беспрепятственно продолжать поставлять РЗМ.