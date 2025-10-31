Bloomberg: Трамп поставил под сомнение вопрос об ужесточении санкций против РФ

Решение не поднимать вопрос о российской нефти на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином также может означать, что приоритет Трампа в стабилизации отношений с Китаем

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Игнорирование темы российской нефти на встрече между лидерами США и КНР Дональдом Трампом и Си Цзиньпином символизирует отказ американской стороны от идеи ужесточения санкций против РФ. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

"Если Трамп не поднимет вопрос о ценах на российскую нефть с Си, это подорвет всю концепцию санкций - нельзя утверждать, что [Вашингтон] ведет себя жестко по отношению к Москве, игнорируя одного из крупнейших покупателей", - приводит агентство слова эксперта по санкциям консалтинговой компании Obsidian Risk Advisors Бретта Эриксона.

Помимо отказа от продолжения политики антироссийских санкций, решение не поднимать вопрос нефти из РФ на встрече с Си Цзиньпином может означать, что Трамп отдал приоритет стабилизации отношений с КНР. Это могло стать одной из причин заключения успешной торговой сделки между Китаем и США, считает агентство.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Си Цзиньпином в Пусане (Республика Корея) не обсуждался вопрос поставок российский нефти.

22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. Соединенные Штаты считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.