Главы МО Казахстана и РФ подписали план сотрудничества на 2026 год

Даурен Косанов и Андрей Белоусов "обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания"

АЛМА-АТА, 31 октября. /ТАСС/. Министр обороны Казахстана Даурен Косанов провел переговоры с главой Минобороны России Андреем Белоусовым. Встреча состоялась в Алма-Ате в рамках 85-го заседания Совета министров обороны государств - участников СНГ.

Как отмечается в сообщении Минобороны Казахстана, на встрече министры "обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере подготовки военных кадров и военно-патриотического воспитания". "По мнению сторон, состоявшиеся переговоры способствуют дальнейшему укреплению стратегического партнерства Казахстана и России в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным казахстанского ведомства, по итогам переговоров был подписан план военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2026 год.

На встрече Косанов также выразил благодарность российской стороне за поддержку в организации военно-патриотического сбора "Айбын", который состоялся летом текущего года в Казахстане и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза снайпера Алии Молдагуловой. "Это мероприятие является эффективным инструментом укрепления дружбы и взаимопонимания между молодежью наших государств. В 2026 году мы планируем провести его в городе Щучинске. Будем рады приветствовать вашу команду на этом форуме", - приводятся в сообщении слова Косанова.

В оборонном ведомстве республики также отметили, что на полях мероприятия состоялась встреча министра обороны Казахстана с главой оборонного ведомства Белоруссии Виктором Хрениным. В ходе встречи Косанов подчеркнул, что сотрудничество стран "в военной сфере развивается успешно и имеет хорошие перспективы". Накануне в Минобороны Белоруссии сообщили, что на встрече также был подписан план военного сотрудничества между ведомствами двух стран на 2026 год.

Для участия в Совете министров обороны государств - участников СНГ 30 октября в Алма-Ату, по данным Минобороны Казахстана, прибыли руководители оборонных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и секретарь Совета министров обороны СНГ. По итогам заседания планируется подписать план совместной работы на 2026 год и ряд документов, направленных на развитие взаимодействия в военной сфере.