Политолог Котрес связал низкий рейтинг Макрона с "усталостью Франции"

По словам эксперта, французский президент также утратил свои позиции на международной арене

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Ludovic Marin, Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Рекордно низкий рейтинг одобрения деятельности президента Франции Эмманюэля Макрона может опуститься ниже нынешних 11% и начать измеряться единицами процентов. Такую точку зрения высказал французский политолог Брюно Котрес в комментарии Agence France-Presse (AFP).

По его словам, существующий "глубокий и структурный" разрыв политики Макрона с общественным мнением может стать "тотальным". "Здесь играет роль <...> крайняя усталость страны от этой своеобразной политической хроники, тянущейся без конца, в которой уже никто ничего не понимает. <...> А также ощущения, что [в этом кризисе] виноват Макрон, поскольку он взял на себя ответственность за роспуск Национальной ассамблеи [в июне 2024 года]", - сказал Котрес.

Также, по мнению политолога, Макрон утратил свои позиции на международной арене и инициатива сейчас находится в руках президента США Дональда Трампа.

Как сообщил AFP один из опрошенных агентством сторонников французского лидера, Макрону "нужно понять, что чем меньше он занимается внутренней политикой, тем лучше для него". Имидж Франции, продолжил он, страдает из-за внутреннего политического кризиса, а лидеры других стран, такие как Трамп, "улыбаются", когда их коллега получает такой низкий рейтинг одобрения.

По данным опроса, проведенного компанией Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, уровень одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона опустился до 11%, что является наиболее низким показателем за все его правление. В инфографике также приводится сравнение с рейтингами двух предшественников Макрона - Николя Саркози и Франсуа Олланда, которого СМИ называют самым непопулярным главой Пятой республики. И хотя Макрон фактически повторил антирекорд Олланда, которому, по версии Verian, в конце осени 2016 года также доверяли лишь 11%, журнал приводит данные опроса компании Ipsos от октября 2016 года, где политику тогдашнего президента поддержали лишь 4% респондентов.