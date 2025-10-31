Законодатели от Невады будут противостоять проведению ядерных испытаний в штате

Конгрессмен Стивен Хорсфорд, избравшийся от округа, на территории которого находится ядерный полигон, заявил, что штат уже сделал все, что мог, чтобы прекратить испытания

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Законодатели от Невады в обеих палатах Конгресса США заявили в четверг, что будут противостоять попыткам американского президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания, которые могут пройти в их штате. Они считают, что это нецелесообразно и может привести к новой гонке вооружений.

Конгрессмен Стивен Хорсфорд (демократ из Невады), избравшийся от округа, на территории которого находится ядерный полигон, заявил, что штат уже сделал все, что мог, чтобы прекратить испытания. "Возобновление этой ядерной программы противоречит тому, чем Невада уже пожертвовала на протяжении нескольких поколений, - отметил член Палаты представителей Конгресса. - Это затрагивает все население штата". Он подчеркнул, что нет никаких причин для возобновления ядерных испытаний, поскольку проведение менее масштабных субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции) испытаний и компьютерное моделирование предоставляют точные данные. "Нет никаких научных или связанных с национальной безопасностью причин для возобновления испытаний, - добавил Хорсфорд. - На протяжении более 30 лет сдерживание оставалось надежным без единого взрыва, и именно поэтому мы должны руководствоваться научными данными и соображениями безопасности, а не политикой".

В свою очередь член Палаты представителей, автор книги о ядерных испытаниях в Неваде "Бомбы на заднем дворе" Дина Тайтэс (демократ от Невады) заявила о множестве причин отказаться от новых испытаний. "Если подумать о том, как усердно мы работали, сколько времени это заняло, сколько элементов должно было сложиться, чтобы заключить соглашение с Советским Союзом, в первую очередь, о том, что мы должны прекратить испытания, как они (нынешняя администрация США - прим. ТАСС) могли повернуть время вспять и возобновить гонку вооружений? Это не только небезопасно для жителей Невады, но и небезопасно для нашей национальной безопасности и для всего остального мир", - сказала она. Ранее Тайтэс заявила, что намерена представить законодательство, блокирующее соответствующую директиву Трампа.

"Не сомневайтесь, это [испытание] будет разрушительным и катастрофическим, - заявила сенатор (демократ от Невады) Джеки Розен. - Поэтому я буду предельно откровенной: я не позволю этому случиться. Не при мне. Я сделаю все, что в моих силах как сенатор, как гражданин Соединенных Штатов, чтобы положить этому конец и защитить семьи в моем штате Невада".

Трамп 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.

Позиция России и дебаты в США

На проведении взрывных ядерных испытаний настаивал, к примеру, летом минувшего года бывший помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он находился на госслужбе в 2019-2021 годах. Трамп тогда являлся 45-м президентом США. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен высказался за возобновление в США ядерных испытаний в контексте противостояния с Россией и Китаем.

Между тем, как сообщил в феврале прошлого года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально. Так, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС в апреле не исключил возобновления Россией ядерных испытаний в качестве ответа на потенциальные аналогичные действия США.

Как писала в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по национальной безопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий. Глава Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) Брэндон Уильямс ранее выступал против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия. Он отмечал в апреле, что готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году два субкритических, по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия. В НУЯБ при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли приглашаться международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. Предыдущий руководитель НУЯБ Джилл Хруби подтвердила в ноябре 2024 года ТАСС, что техническая необходимость проводить ядерные испытания у Вашингтона отсутствует, невзирая на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению.

С 1951 по 1992 год США проводили наземные и подземные испытания ядерного оружия. Более 900 испытаний - в основном подземных - было проведено на территории ядерного полигона в штате Невада, расположенного в 104 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Наземные испытания привели к серьезному ухудшению здоровья работавших и проживавших поблизости американцев.