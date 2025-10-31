Медведчук назвал бредом "мирный план" Зеленского и европейцев

Глава движения "Другая Украина" отметил, что в предложениях европейских политиков не учтено никаких российских интересов

Редакция сайта ТАСС

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. "Мирные" инициативы Владимира Зеленского и его европейских союзников - это бред. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Когда на Западе пишут, что Зеленский призывает к миру, то это не соответствует действительности. Нелегитимный требует, чтобы за ним признали победу и продолжали давать оружие и деньги в неограниченных количествах. Любой другой вариант его не устраивает, поэтому объявлять наркофюрера миротворцем - просто манипулировать общественным мнением", - написал он в своей авторской статье на "Смотрим. ру".

Европейский мирный план, который анонсирует Зеленский и "коалиция желающих войны", продолжил политик, является не чем иным, как планом сдачи Россией своих позиций и выплаты ею репараций, никаких российских интересов там не учтено.

"Есть в договоре и такой интересный пассаж: "начало переговоров по управлению захваченными территориями". Получается, что Россия должна признать освобожденные исторические русские земли захваченными и вести переговоры с Зеленским о том, как ими управлять? И это предлагается малоуважаемыми европейскими, с позволения сказать, дипломатами на полном серьезе? Политика, это все-таки искусство возможного, а не хотелки из области наркотического бреда, подобного этим "мирным соглашениям", - заключил он.