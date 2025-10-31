El Mundo: в Мадриде 4 ноября пройдет встреча "коалиции желающих" по Украине

По данным газеты, во встрече примут участие делегаты 35 стран

МАДРИД, 31 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную и закрытую встречу так называемой коалиции желающих по поддержке Украины. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, во встрече примут участие делегаты 35 стран. Рабочий день начнется в 09:00 по местному времени (11:00 мск), предусмотрены две блока дискуссий, в ходе которых будет обсуждаться помощь Киеву. При этом встреча организована в условиях "максимальной секретности", уточняет издание. Так, участников предупреждают, что запрещено пользоваться мобильными телефонами, их также просят не публиковать информацию о заседании в соцсетях.

В ходе первого блока дискуссий делегаты обсудят пути увеличения поддержки Украины. Кроме того, перед участниками выступит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес. Однако глава МИД королевства не будет присутствовать на всех рабочих заседаниях, поскольку встреча пройдет на более низком уровне. Затем дебаты сосредоточатся на попытке выработать общий подход по вопросу гарантий безопасности для Украины.