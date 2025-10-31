FT: филантропы США переводят деньги в Британию из-за угроз Трампа

По данным газеты, Великобритания была выбрана в качестве места хранения средств филантропов из-за тесных банковских отношений, схожих правовых структур и английского языка

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Американские благотворительные фонды переводят в британские структуры сотни миллионов долларов в качестве меры предосторожности на фоне угроз администрации президента США Дональда Трампа в отношении НПО либерального толка. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на семерых консультантов по вопросам филантропии и налогообложения.

Они проинформировали издание, что "американские доноры создают британские организации или переводят средства в уже существующие, на случай, если администрация усилит преследование тех, кто поддерживает либеральные инициативы". Глава Белого дома пригрозил лишить финансирования те неправительственные и международные организации, которые работают в сфере разнообразия, равенства и климата, напоминает FT.

Великобритания была выбрана в качестве места хранения средств филантропов из-за тесных банковских отношений, схожих правовых структур и английского языка. По словам юристов, вследствие надежной нормативно-правовой системы Соединенного Королевства трансграничные пожертвования делать проще, чем в других юрисдикциях.

По данным британской Комиссии по благотворительности, с начала 2025-2026 финансового года (начинается в апреле), более 200 некоммерческих организаций, базирующихся в США, подали заявки на регистрацию в королевстве в качестве благотворительных.

Как сообщалось ранее, американские власти фактически ликвидировали Агентство США по международному развитию (USAID), выделявшее миллиарды долларов для НПО по всему миру.