AP: Трамп рассчитывает наладить отношения Индонезии и Израиля

По данным агентства, соблюдение соглашения по Газе может поспособствовать нормализации диалога между странами

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется наладить отношения между Индонезией и Израилем на фоне действия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в Белом доме считают, что соблюдение соглашения по Газе может поспособствовать нормализации отношений Индонезии и Саудовской Аравии с Израилем. AP отмечает, что индонезийский президент Прабово Субианто демонстрировал стремление расширить влияние страны в мире и готовность улучшить контакты с американским лидером.

Тем не менее руководство Индонезии отметило, что улучшить отношения с Израилем получится только после того, как будет принято решение о создании палестинского государства. "Любая позиция касательно Израиля должна начинаться с обсуждения признания независимости и суверенитета Палестины", - заявила представитель индонезийского МИД Ивонн Мевенгканг.

В публикации отмечается, что у американской администрации есть причины полагать, что позицию руководства Индонезии можно смягчить. Бывший представитель Госдепартамента США Даниэль Шапиро заявил, что стремление Трампа заключать сделки может "открыть возможности, о которых раньше не могло быть и речи".

Индонезия стремится вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития, а поддержка американского лидера могла бы сыграть ключевую роль в реализации данного плана. Джакарту также могут заинтересовать инвестиции США в редкоземельную промышленность. По словам Шапиро, если в Индонезии изъявят желание получить что-то от США, то американской администрации нужно будет воспользоваться этой возможностью.