Reuters: в банках в секторе Газа наблюдается острый дефицит наличных

При этом электронная оплата в местных торговых точках ограничена, а при переводах некоторые взимают допкомиссию

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Жители сектора Газа столкнулись с острым дефицитом наличных денежных средств в банках анклава. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных экономистов.

Банковские учреждения в Газе возобновили свою работу 16 октября, спустя несколько дней после вступления в силу 10 октября режима прекращения огня. Однако они практически полностью отказались от выдачи наличных средств клиентам из-за отсутствия банкнот.

"Банки открыты, кондиционеры работают, но в основном там занимаются электронными операциями, никаких депозитов, никаких снятий наличных", - заявил агентству экономист из Газы Мохаммад Абу Джайяб.

При этом для оплаты продуктов питания и других товаров первой необходимости жителям необходимы банкноты, так как электронная оплата в местных магазинах ограничена. Некоторые торговые точки принимают переводы, однако в этом случае они взимают дополнительную комиссию.

Посредники в населенных пунктах палестинского анклава занимаются обналичиванием средств, но комиссия за их услуги колеблется в районе 20-40%, отмечает агентство. На этом фоне в Газе растет рынок бартерного обмена товаров.

9 октября Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.