WP: у США могут уйти годы на подготовку к ядерным испытаниям

Специалисты уточнили изданию, что у США "опыт физических испытаний утерян", так как они не проводились больше трех десятилетий

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Полноценное возобновление ядерных испытаний в США может занять годы. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывших сотрудников ядерного испытательного полигона в штате Невада.

Издание отмечает, что у специалистов "вызвало недоумение и тревогу" заявление президента США Дональда Трампа о немедленном возобновлении ядерных испытаний. Они пояснили, что у США "опыт физических испытаний утерян", так как они не проводились больше трех десятилетий. Современные ядерные тесты проводятся с помощью компьютерного моделирования или представляют собой так называемые субкритические испытания, по сути являясь неядерными взрывными экспериментами.

Кроме того, сам полигон в Неваде требует капитального ремонта, а недавно побывавшие на месте специалисты описали находящееся там оборудование для проведения тестов, как "ржавую яму". Еще одной проблемой может стать отсутствие достаточного количества кадров, так как многие сотрудники полигона уже его покинули, либо были уволены, а оставшиеся из-за продолжающегося в США шатдауна правительства не получают зарплату.

Трамп 29 октября заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Он не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и предусматривают ли они подрывы ядерных боезарядов.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. С 1951 по 1992 год США проводили наземные и подземные испытания ядерного оружия. Более 900 испытаний - в основном подземных - было проведено на полигоне в Неваде, расположенного в 104 км к северо-западу от Лас-Вегаса. Наземные испытания привели к серьезному ухудшению здоровья работавших и проживавших поблизости американцев.

Позиция России и дебаты в США

Как сообщил в феврале прошлого года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально. Так, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС в апреле не исключил возобновления Россией ядерных испытаний в качестве ответа на потенциальные аналогичные действия США.