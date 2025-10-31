Движение СБР заявило о задержании причастных к преступлениям в Эль-Фашере

НАЙРОБИ, 31 октября. /ТАСС/. Суданское движение "Силы быстрого реагирования" (СБР) заявило о задержании нескольких человек, причастных к преступлениям против мирного населения во время захвата города Эль-Фашер. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление СБР.

"В соответствии с приказами руководства, законами, а также правилами ведения боевых действий наши силы задержали нескольких человек, обвиняемых в злоупотреблениях в Эль-Фашере", - говорится в заявлении. В частности, по информации агентства, был задержан боевик, причастный, как свидетельствуют некоторые видеоролики, к убийствам безоружных людей.

Ранее лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагало пообещал провести расследование преступлений, совершенных его войсками при недавнем захвате Эль-Фашира, и привлечь виновных к ответственности.

В четверг на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер резко раскритиковал организацию за апатию и бездействие в отношении Судана и потребовал решительных международных действий для прекращения зверств в Эль-Фашере, которые он описал как "настоящий ад".

Эль-Фашер, административный центр провинции Северный Дарфур, находился в осаде около полутора лет и являлся последним оплотом суданской армии в регионе Дарфур. Он был захвачен СБР 26 октября. Международные и местные гуманитарные и правозащитные организации выразили серьезную обеспокоенность действиями движения при захвате города, в частности массовыми убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве. Союз суданских врачей утверждает, что погибли как минимум 2 тыс. человек, причем некоторые из них были сожжены заживо. За пять дней город покинули не менее 36 тыс. человек.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммедом Хамданом Дагало. Вспыхнувшие в Хартуме столкновения быстро перекинулись на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.