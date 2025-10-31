Госдеп: у США нет четкой позиции по расширению ЕС

Это внутреннее дело сообщества, отметили в Госдепартаменте

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. США не имеют четкой позиции по возможному расширению ЕС, считая это внутренним делом сообщества. Об этом сообщил Госдеп.

"США считают, что вступление [третьих стран] в ЕС - это решение стран-кандидатов и существующих государств-членов", - написал Госдеп в ответ на запрос телеканала Euronews.

Помимо этого, несколько экспертов отметили, что президент США Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, не заинтересован в расширении ЕС. "Его враждебность по отношению к Европе такова, что он воспринимает все, что делает Европу сильнее, как то, что ослабляет Соединенные Штаты", - заявил телеканалу экс-дипломат США Джеймс Бинденагель. Он считает, что "Трамп скорее будет препятствовать, чем поддерживать дальнейшую европейскую интеграцию".

Представитель вашингтонского аналитического центра "Новая американская безопасность" Николас Локкер в свою очередь считает, что для Трампа геополитика - это соперничество между "великими державами", такими как США, Россия и Китай. По его словам, стран Европы в их числе нет.