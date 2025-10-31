Израиль после сделки с ХАМАС передал Минздраву Газы более 200 тел погибших

Министерство сообщило, что специальные бригады медиков "продолжают обследование тел в соответствии с установленными процедурами и идентификацию для дальнейшей выдачи их семьям погибших"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Израильские власти после достижения соглашения с радикальным движением ХАМАС передали министерству здравоохранения Газы тела более 200 палестинцев, погибших в результате действий израильских сил в анклаве. Такие данные привел Минздрав сектора.

"Тела 30 погибших палестинцев были приняты министерством в пятницу", - указывается в сообщении ведомства. Отмечается, что тела погибших были переданы израильской стороной через представителей Международного комитета Красного Креста (МККК). В общей сложности с начала вступления в действие сделки ХАМАС с Израилем о прекращении огня, по информации ведомства, Минздраву "были доставлены тела 225 палестинцев"- подчеркивается в сообщении.

Министерство сообщило, что специальные бригады медиков "продолжают обследование тел в соответствии с установленными процедурами и идентификацию для дальнейшей выдачи их семьям погибших". Как ранее указывало министерство, останки палестинцев, которые не могут быть опознаны, предаются земле на специальном кладбище, расположенном в центральной части Газы.

9 октября стороны конфликта в Газе подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе вступило в силу 10 октября.