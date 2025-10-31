Эрдоган: Израиль не может быть не виновен в происходящем в Газе

Президент Турции также вновь обвинил Совбез ООН в затягивании принятия решений даже по самым серьезным гуманитарным кризисам и самым конкретным нарушениям прав человека

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Presidential Press Service via AP, Pool

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль нельзя называть невиновным в том, что происходит в секторе Газа.

"За два года израильское правительство на глазах у всего мира убило 70 тыс. жителей Газы, более 20 тыс. из которых были детьми. Более 170 тыс. наших палестинских братьев и сестер получили ранения в результате израильских атак. В Газе едва ли хоть одно здание осталось нетронутым. Школы, церкви, мечети и больницы подвергались преднамеренным ударам. Некоторые говорят, что Израиль невиновен. Как же он может быть невиновным? У Израиля есть ядерное оружие, самые мощные бомбы. Израиль имеет возможность наносить удары по Газе, когда и как хочет. Как же он может быть невиновным?" - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме TRT World Forum.

Президент подчеркнул, что "Израиль не невиновен, а напротив, является угнетателем". При этом он вновь обвинил нынешнюю международную систему, а именно Совбез ООН, в том, что она "затягивает принятие решений даже по самым серьезным гуманитарным кризисам и самым конкретным нарушениям прав человека". Эта система, как указал Эрдоган, "нуждается в свежих идеях и реструктуризации".