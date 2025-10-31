Фидан: трудности не должны мешать поиску мирного решения на Украине

Необходимо найти справедливое и постоянное решение для завершения конфликта, подчеркнул глава МИД Турции

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о наличии трудностей в переговорном процессе о мире на Украине, но указал, что они не должны быть помехой для дипломатии.

"Необходимо найти справедливое и постоянное решение для завершения войны между Россией и Украиной. Перед переговорами, которые могут [сразу] и не привести к окончанию войны, стоят определенные трудности. Однако эти трудности никогда не должны препятствовать поиску дипломатического решения. Мы, как Турция, продолжим поддерживать переговорный процесс", - сказал Фидан на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Эстонии Маргусом Цахкной в Анкаре.