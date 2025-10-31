The Miami Herald: США могут нанести удары по Венесуэле

По данным газеты, планируемые атаки направлены на уничтожение военных объектов, якобы используемых наркокартелем Cartel de los Soles, который, по утверждению госсекретаря Марко Рубио, возглавляет президент республики Николас Мадуро

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение атаковать военные объекты на территории Венесуэлы, эти удары могут быть нанесены в ближайшие дни или даже часы. Об этом сообщила газета The Miami Herald со ссылкой на источники.

Планируемые атаки направлены на уничтожение военных объектов, якобы используемых наркокартелем Cartel de los Soles, который, по утверждению госсекретаря США Марко Рубио, возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро. Источники сообщили газете, что цели атак также включают "обезглавливание иерархии картеля".

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб заявляла, что Трамп планирует начать войну с целью свержения Мадуро. Трамп ранее заявил, что вашингтонская администрация намерена ликвидировать членов наркокартелей, которые несут ответственность за контрабанду запрещенных веществ в США.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожили в международных водах по меньшей мере девять скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.