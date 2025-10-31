Фидан заявил об опасениях Турции по сохранению режима прекращения огня в Газе

По словам главы турецкого МИД, определенные круги прилагают усилия для того, чтобы соглашение о перемирии оставалось хрупким

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у его страны есть определенные опасения относительно сохранения режима прекращения огня в секторе Газа.

"Есть ли у нас опасения по поводу продолжения действия режима прекращения огня, достигнутого ценой огромных усилий и упорного труда? Да, есть. Мы видим, что определенные круги прилагают серьезные усилия для того, чтобы это соглашение о прекращении огня и мире, которое воспрепятствует достижению конечных целей правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, оставалось хрупким. Несмотря на это, подавляющая часть международного сообщества поддерживает продолжение режима прекращения огня, предотвращение возобновления геноцида и предоставление возможности перемещенным лицам вернуться в свои дома", - сказал Фидан на пресс-конференции в Анкаре.

Он отметил, что Турция "постоянно работает над тем, чтобы превратить это гуманитарное соглашение в политические договоренности, а политические [договоренности] - в действия на практике".

9 октября Израиль и радикальное движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.