Президент Эквадора исключил создание иностранной базы на Галапагосах

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 октября. /ТАСС/. Эквадор и США не будут создавать совместную базу на Галапагосских островах, для нее рассматриваются два прибрежных города континентальной части южноамериканской страны. Об этом сообщил эквадорский президент Даниэль Нобоа.

"У нас был разговор с министром внутренней безопасности США Кристи Ноэм, и два возможных места для базы - это Манта или Салинас. [Остров] Бальтра был исключен", - сказал он в эфире телеканала Teleamazonas.

По словам Нобоа, для размещения военных объектов в случае одобрения изменения конституции, которая сейчас запрещает создание в Эквадоре иностранных баз, рассматриваются Манта (провинция Манаби) или Салинас (провинция Санта-Элена), поскольку "больший приоритет отдается борьбе с контрабандой оружия и топлива и наркотрафиком".

28 октября в интервью радиостанции Centro Нобоа заявил, что власти допускают создание иностранной базы на Галапагосских островах для борьбы с наркотрафиком и незаконным рыболовством.

В сентябре прошлого года президент южноамериканской республики предложил изменить конституцию, чтобы снять запрет на создание иностранных военных баз в стране. Соответствующая статья была включена в основной закон страны, принятый в 2008 году. Референдум об изменении конституции пройдет 16 ноября.