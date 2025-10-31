Лукашенко: Польша запросила обмен заключенными за открытие КПП, но отступила

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск открыт к диалогу без нагнетания ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Варшава просила Минск освободить ряд заключенных, в том числе Андрея Почобута, в обмен на открытие пунктов пропуска на границе с Белоруссией, но потом отступила от своих позиций в знак солидарности с Литвой. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область.

"У нас с поляками были контакты. Они просят там этих Почобутов (осужденный в Белоруссии журналист Андрей Почобут - прим. ТАСС)... Они задержаны. "Отдайте [просит польская сторона]". Мы им говорим: "Ну хорошо, там 2-3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен". Тоже же семьи и так далее. <...> Хорошо, обменяем. Почобута хотите - мы готовы пойти и на это. "Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то", - рассказал он о существовавших предварительных договоренностях. Цитаты Лукашенко приводит агентство БелТА.

Но потом, по словам президента Белоруссии, позиция польской стороны изменилась. "Вчера к ночи мне докладывает КГБ: "Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики [метеозонды]". Я говорю: передайте им привет. Отступили - ну и мы отступим. Мы на паузу ставим. Когда созреете - приходите, будем с вами разговаривать", - поделился белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, Минск открыт к диалогу без нагнетания ситуации. Он подчеркнул, что всегда надо искать компромиссы. "Но отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну, я отступаю. Но эта стенка - всё, - сказал президент. - И потом, если ты им делаешь какие-то шаги [навстречу], человеческие шаги, они это не понимают. Они это понимают, как слабость. И американцы, и все другие. Да не в слабости дело. А дело в том, что я не могу дальше отступать. Не могу".

Лукашенко обратил внимание, что в Белоруссии его оценивают по конкретным делам, шагам. "Я американцам говорю: у меня свои люди есть, которые оценивают меня по конкретным шагам. Они видят: "А, Лукашенко там отступит, этого, этого освободил <…>. А зачем, а не надо, пускай бы сидел". А они же не обладают той информацией, а я глаза в глаза не могу им все это рассказать", - добавил белорусский лидер.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские власти готовы в ноябре открыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией - "Бобровники" и "Кузница". Премьер подчеркнул, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. Вильнюс на фоне якобы борьбы с контрабандой 29 октября постановил закрыть границу с Белоруссией до конца ноября. В настоящее время между Польшей и Белоруссией действует лишь один пункт пропуска "Брест-Тересполь".