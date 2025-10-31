Бессент анонсировал подписание торгового соглашения между США и КНР

Американский министр финансов сообщил, что это произойдет на следующей неделе

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Китай на следующей неделе подпишут торговую сделку, соглашение по которой было достигнуто в ходе переговоров лидеров двух стран в Республике Корея. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент британской газете Financial Times.

30 октября в Пусане (Республика Корея) состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Как сообщило Минкоммерции КНР, по итогам переговоров лидеров Соединенные Штаты отменят так называемые фентаниловые пошлины в размере 10%, введенные в отношении китайских товаров, и продлят приостановку действия дополнительного тарифа в размере 24%, а китайская сторона "соответствующим образом скорректирует контрмеры в отношении вышеупомянутых пошлин США".

Вашингтон и Пекин договорились приостановить на один год реализацию мер против судостроительной отрасли друг друга. Также США приостановят на один год действие экспортных ограничений, объявленных 29 сентября, распространяющихся на любые дочерние компании китайских предприятий, включенных в санкционный список. КНР приостановит на один год введение мер экспортного контроля, объявленных 9 октября.