Вучич призвал граждан мирно и с уважением почтить память погибших в Нови-Саде

Президент отметил, что после годовщины следует вновь попытаться наладить общественный диалог

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич призвал граждан спокойно и с уважением почтить память погибших 1 ноября 2024 года при обрушении на вокзале в Нови-Саде.

"Мое искреннее желание, чтобы завтрашний день прошел спокойно и с уважением. Настоящая справедливость должна восторжествовать, но не на улицах", - заявил сербский лидер в обращении к нации в преддверии годовщины трагедии в Нови-Саде. По убеждению Вучича, в этот день страна должна объединиться в скорби, а не во вражде.

"Завтрашний день не должен стать днем, который нас разъединит, а днем, который объединит нас в скорби", - подчеркнул он.

Президент отметил, что после годовщины следует вновь попытаться наладить общественный диалог. "Те, кто хочет продолжать протестовать, могут это делать, но с большим уважением к своим соотечественникам, которые думают иначе", - указал Вучич. Он также обратился к участникам протестов с призывом отказаться от ультиматумов и конфронтации. "Еще раз призываю тех, кто протестует, участвовать в дебатах. Не через ультиматумы, а путем диалога", - заключил сербский президент.

В Сербии 1 ноября пройдут памятные мероприятия, посвященные годовщине трагедии в Нови-Саде, где обрушение навеса на входе в здание железнодорожного вокзала привело к погибли 16 человек. Основная акция состоится в этом городе. По данным организаторов, в 11:52 по местному времени начнется минута молчания, затем возложение цветов у вокзала. В течение дня запланированы собрания и шествия. В 19:52 участники вновь отдадут дань памяти погибшим. Патриарх Сербский Порфирий 1 ноября отслужит в храме Святого Саввы в Белграде панихиду по жертвам трагедии.

В Сербии с ноября прошлого года продолжаются акции протеста, начавшиеся после трагедии на вокзале. Протестующие возлагают вину за произошедшее на власти страны. Одним из их требований остается проведение досрочных парламентских выборов. В середине августа протесты переросли в регулярные столкновения с полицией. В нескольких городах зафиксированы поджоги и погромы офисов правящей Сербской прогрессивной партии.