Додон: Санду и ее партия обманули граждан Молдавии в предвыборных обещаниях

В предвыборной платформе правящая партия обещала, что доходы активного населения вырастут вдвое, отметил бывший президент Молдавии

КИШИНЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) обманули граждан Молдавии в ходе избирательной кампании перед выборами в парламент, которые состоялись в конце сентября 2025 года. Об этом заявил в своем выступлении в парламенте лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов, бывший президент Молдавии Игорь Додон, отметив, что в программе правительства, которую представил кандидат в премьеры Александр Мунтяну, нет щедрых обещаний, которые раздавала правящая партия.

"В предвыборной платформе правящая партия обещала, что доходы активного населения вырастут вдвое. В программе правительства - ни слова. ПДС обещала на выборах удвоение экспорта товаров и услуг, ежегодный рост экономики на 5% и удвоение ВВП за десять лет. В программе правительства эти цели отсутствуют. Было обещано удвоить минимальную пенсию. В правительственной программе говорится о "повышении по мере финансовых возможностей". Это значит, дорогие сограждане, что ПДС обманула вас в предвыборной кампании. Как сказала Майя Санду: "Как проголосовали, так и будете жить", - сказал Додон. Он привел данные статистики, которые свидетельствуют о том, что за последние три года из-за бедности и безработицы Молдавию покинули 260 тыс. человек, ВВП снизился на 4,6%, а государственный долг удвоился. Кроме того, согласно приведенным им данным, на 20% упал экспорт, импорт вырос в три раза, совокупная инфляция составила более 60%, каждый второй сельский житель живет за чертой бедности.

"Когда-то у Молдавии было три главных преимущества. Дешевая рабочая сила - уже нет, люди уехали. Дешевые ресурсы - уже нет, газ и электричество теперь дороже, чем во всех странах региона, включая ЕС. Открытый доступ к восточным и западным рынкам. У нас был договор о свободной торговле с СНГ и автономные торговые преференции с ЕС, которые я сам согласовывал. Мы экспортировали и туда, и туда. А теперь мы присоединились ко всем санкциям Запада против Востока. Так как вы собираетесь привлекать инвестиции?" - задался вопросом Додон. Он высказал мнение, что предложенный Мунтяну кабинет министров - "временная жертва на короткий срок, за которой последует новое правительство".

Ранее Мунтяну представил программу своего кабинета "ЕС, мир, развитие", в которой главной целью названы завершение переговоров о вступлении в Европейский союз к 2028 году, а также модернизация энергетики и инфраструктуры страны.