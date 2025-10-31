Левая оппозиция внесет в парламент проект резолюции о недоверии кабмину Франции

По мнению лидера фракции "Неподчинившейся Франции" Матильды Пано, президентская правящая коалиция не желает сотрудничать с левой оппозицией и идти ей навстречу

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Парламентская фракция левой партии "Неподчинившаяся Франция" внесет в Национальное собрание (нижнюю палату) проект резолюции о недоверии правительству республики. Об этом журналистам сообщила глава фракции Матильда Пано, трансляцию выступления которой вел телеканал BFMTV.

"Единственное решение, которое остается, чтобы противодействовать этой власти - это вотум недоверия правительству", - сказала Пано после того, как депутаты отклонили предложение левых о внесении в законопроект о госбюджете на 2026 год дополнительного налога для наиболее обеспеченных граждан Франции, против которого выступал кабмин. Пано также призвала президента страны Эмманюэля Макрона подать в отставку.

По мнению лидера фракции "Неподчинившейся Франции", президентская правящая коалиция не желает сотрудничать с левой оппозицией и идти ей навстречу.

Ранее кабинет Себастьена Лекорню пошел на уступку Соцпартии и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу 2023 года, предполагающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Социалисты в ответ не поддержали резолюцию о недоверии в парламенте, что позволило устоять правительству Лекорню.