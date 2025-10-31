Экс-министр США назвал директиву Трампа по ядерным испытаниям проблематичной

Бывший американский министр энергетики Эрнест Монис считает, что неопределенность в политике применения ядерного оружия опасна при любых обстоятельствах

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Директива президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний является сейчас "особенно проблематичной" ввиду высокого уровня напряженности на мировой арене и в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином. Такое мнение высказал экс-министр энергетики США Эрнест Монис.

"Запись президента Трампа наверняка вызвала замешательство и у союзников, и у противников, пытающихся [теперь] толковать ее значение, особенно у обладающих ядерным оружием государств, приступивших к рассмотрению потенциальных ответных шагов. Такая неопределенность в политике применения ядерного оружия опасна при любых обстоятельствах. Однако она особенно проблематична, когда напряженность высока и отношения натянуты, как в случае с США, Россией и Китаем", - говорится в письменном заявлении Мониса. Он возглавлял Минэнерго США, в ведении которого находится американский ядерный военный комплекс, с 2013 по 2017 год.

Как заявил экс-министр, для нацбезопасности США "проведение испытаний ядерного оружия не требуется". "Оно неразумно, поскольку подтолкнет противников поступить таким же образом. И оно не будет приветствоваться теми, кто проживает вблизи [американского ядерного] полигона [в штате Невада]", - убежден Монис, который в последние годы руководит неправительственной организацией "Инициатива по сокращению угрозы" (NTI).

Как напомнил Монис, являющийся физиком-ядерщиком, эксперты правительства США регулярно с 1996 года подтверждают, что технической и научной необходимости возобновлять ядерные взрывы нет. Кроме того, другие страны при возможном отказе от моратория на ядерные испытания получили бы больше выгоды в научно-техническом плане, отмечает он. Экс-министр указывает, что США провели в свое время значительно больше ядерных взрывов, чем другие страны. Согласно данным американских экспертов, США с 1945 года провели 1 030 ядерных испытаний, в то время как в целом в мире их было произведено 2 056.

Решение о возобновлении ядерных испытаний Трамп огласил 29 октября. Однако ни он, ни другие должностные лица администрации США не пояснили, идет ли речь о взрывных испытаниях.

Позиция России

Как сообщил в феврале 2024 года в интервью ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. В Москве предупреждали, что при таком развитии событий в США Россия будет вынуждена ответить зеркально.

В мае 2020 года газета The Washington Post писала, что находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по нацбезопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три таких эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли международные наблюдатели приглашены на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента. Последний подземный ядерный взрыв был произведен 23 сентября 1992 года.

Американская администрация признает, что в США остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Нынешний глава НУЯБ Брэндон Уильямс ранее сообщал, что выступает против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия и готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.