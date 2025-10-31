Кабмин Украины временно запретил экспорт необработанной древесины

Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, заявила премьер-министр страны Юлия Свириденко

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Правительство Украины временно запретило экспортировать необработанную древесину на фоне предстоящей зимы. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"По результатам поездки в Ровненскую область по запросу бизнеса правительство приняло важное решение - временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию", - написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, объем лесозаготовки на Украине значительно сократился с февраля 2022 года. В то же время предприятия простаивают из-за нехватки древесины. "От наличия древесины зависит жизнь в деревенских общинах, где дрова являются ключевым ресурсом для зимнего отопления", - пояснила глава украинского кабмина.

"Решение предусматривает лицензирование экспорта - нулевую квоту до конца года", - добавила Свириденко.

Ранее экс-министр энергетики страны Ольга Буславец заявляла, что грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих.