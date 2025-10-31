Венесуэла благодарна России за поддержку в защите суверенитета республики

Москва и Каракас укрепляют свои позиции в качестве стратегических союзников, подчеркнул глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 31 октября. /ТАСС/. Венесуэла благодарна РФ за поддержку в защите суверенитета республики и готова расширять двустороннее сотрудничество. Об этом заявил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"От имени президента [Венесуэлы] Николаса Мадуро мы выражаем искреннюю благодарность правительству России за непоколебимую поддержку в защите нашего суверенитета", - написал он. Хиль Пинто подчеркнул, что "сегодня Россия и Венесуэла укрепляют свои позиции в качестве стратегических союзников, и готовы усилить сотрудничество в ключевых областях развития и взаимного прогресса".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее на брифинге заявила о поддержке Россией "руководства Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, принимая во внимание динамику международной и региональной обстановки", сообщила о контакте с венесуэльскими партнерами и готовности "должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз".