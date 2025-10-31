Aktuality: в Словакии предложили аннулировать браки сменивших пол граждан

Минюст республики считает, что это должно происходить автоматически

БРАТИСЛАВА, 31 октября. /ТАСС/. Министерство юстиции Словакии предлагает аннулировать браки, если один из супругов сменил пол. Об этом сообщил новостной портал Aktuality.

Минюст выступил с инициативой внести эту поправку в Гражданский кодекс республики. Такие браки, согласно ведомству, должны аннулироваться автоматически. При этом, если ранее в таком браке рождались дети, то за родителями сохраняются права и обязанности как у разведенных супругов.

Предложение Минюста, как сообщают словацкие СМИ, вызвало критику со стороны либеральной оппозиции, ряда общественных организаций и гражданских инициатив. Между тем парламент Словакии 26 сентября закрепил в конституции страны признание двух полов - мужского и женского.