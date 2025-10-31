В Пхеньяне назвали стремление Сеула к денуклеаризации несбыточным

Республика Корея "не понимает, что ее настойчивое отрицание статуса КНДР как ядерного государства" обнаруживает ее "неразумие", сказал замминистра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мён Хо назвал стремление Республики Корея к денуклеаризации Корейского полуострова "несбыточной мечтой". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Накануне в администрации президента Республики Корея заявили, что южнокорейский и китайский лидеры на саммите 1 ноября могут обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Пак Мён Хо сказал, что Республика Корея "не упускает ни единого шанса поднять" эту тему.

"Республика Корея до сих пор не понимает, что ее настойчивое отрицание статуса КНДР как ядерного государства и непрерывное повторение бредовой мечты об осуществлении денуклеаризации во всей наготе обнаруживают ее неразумие", - считает замминистра.

"Мы будем с терпеливостью показывать, что, сколько бы они ни болтали о денуклеаризации - хоть сто и тысячу раз, она является несбыточной грезой", - заявил высокопоставленный дипломат.

Лидер КНДР Ким Чен Ын неоднократно подчеркивал, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия.