FAA: половине главных объектов управления авиадвижением США не хватает персонала

Почти 13 тыс. диспетчеров несколько недель работали без зарплаты, отметили в управлении

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Около половины основных центров управления воздушным движением США испытывают нехватку персонала из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в X.

Почти 13 тыс. авиадиспетчеров, по данным ведомства, "работали без оплаты в течение нескольких недель, ежедневно обеспечивая безопасность более 45 тыс. операций в рамках Национальной системы воздушного пространства (NAS)". FAA призвало как можно скорее возобновить финансирование, чтобы авиадиспетчеры "получили заслуженную зарплату, а пассажиры могли избежать дальнейших сбоев и задержек".

Ранее министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров и технических специалистов ввиду шатдауна. Чиновник объяснил, что авиадиспетчеры не получают зарплату и не могут обеспечивать свои семьи.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).