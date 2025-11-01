Лидер Южной Кореи назвал мир на Корейском полуострове условием для процветания АТР

Ли Чжэ Мён заявил, что южнокорейские власти пытаются открыть "новую эпоху на Корейском полуострове, за которой последует мир и сопроцветание всей Азии"

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что прочный мир на Корейском полуострове является условием для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Свое мнение он выразил, выступая с заключительным словом на саммите АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу.

"Военная напряженность и конфронтация, ядерная проблема ограничивают возможности для сотрудничества не только на Корейском полуострове, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил президент. Он заявил, что южнокорейские власти пытаются открыть "новую эпоху на Корейском полуострове, за которой последует мир и сопроцветание всей Азии".

"Мир лежит в основе "устойчивого будущего", которое мы с вами строим. За миром может последовать процветание. В этом смысле именно мир на Корейском полуострове является обязательным условием для процветания Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Ли Чжэ Мён.

"Помощь членов АТЭС может открыть путь к мирному сопроцветанию", - добавил он. Саммит АТЭС в Кёнджу завершился, следующая встреча лидеров экономик региона пройдет в КНР в городе Шэньчжэнь.