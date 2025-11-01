ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лидер Южной Кореи назвал мир на Корейском полуострове условием для процветания АТР

Ли Чжэ Мён заявил, что южнокорейские власти пытаются открыть "новую эпоху на Корейском полуострове, за которой последует мир и сопроцветание всей Азии"
05:47

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что прочный мир на Корейском полуострове является условием для процветания всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Свое мнение он выразил, выступая с заключительным словом на саммите АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу.

"Военная напряженность и конфронтация, ядерная проблема ограничивают возможности для сотрудничества не только на Корейском полуострове, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил президент. Он заявил, что южнокорейские власти пытаются открыть "новую эпоху на Корейском полуострове, за которой последует мир и сопроцветание всей Азии".

"Мир лежит в основе "устойчивого будущего", которое мы с вами строим. За миром может последовать процветание. В этом смысле именно мир на Корейском полуострове является обязательным условием для процветания Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Ли Чжэ Мён.

"Помощь членов АТЭС может открыть путь к мирному сопроцветанию", - добавил он. Саммит АТЭС в Кёнджу завершился, следующая встреча лидеров экономик региона пройдет в КНР в городе Шэньчжэнь. 

