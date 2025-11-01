Лидер Южной Кореи признал значение России для мира на Корейском полуострове

Ли Чжэ Мён при этом отметил, что будет содействовать миротворческой роли президента США Дональда Трампа

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КЁНДЖУ, /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай имеют важное значение для мира на Корейском полуострове, но США якобы играют еще большую роль. Такое мнение высказал президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции.

"Возможности диалога между Югом и Севером имеют очевидные ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли Китая и России важны, но самая важная роль - за США", - сказал Ли Чжэ Мён.

"Поэтому мы пытаемся содействовать миротворческой роли президента США Дональда Трампа", - сказал Ли Чжэ Мён. "Я же буду помогать ему держать темп", - отметил президент Республики Корея.

На саммите с президентом США Ли Чжэ Мён попросил Вашингтон разрешить строительство подводной лодки с ядерной силовой установкой на фоне аналогичных работ в КНДР. Ли Чжэ Мён заявил, что у южнокорейских дизель-электрических лодок ограниченные возможности "по слежению за субмаринами со стороны Китая" и КНДР. Позднее в администрации президента указали, что Ли Чжэ Мён имел в виду не китайские подводные лодки, а географическое направление.