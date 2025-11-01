Лидер Южной Кореи признал значение России для мира на Корейском полуострове
КЁНДЖУ, /Республика Корея/, 1 ноября. /ТАСС/. Россия и Китай имеют важное значение для мира на Корейском полуострове, но США якобы играют еще большую роль. Такое мнение высказал президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе пресс-конференции.
"Возможности диалога между Югом и Севером имеют очевидные ограничения, поэтому США играют важную роль. Роли Китая и России важны, но самая важная роль - за США", - сказал Ли Чжэ Мён.
"Поэтому мы пытаемся содействовать миротворческой роли президента США Дональда Трампа", - сказал Ли Чжэ Мён. "Я же буду помогать ему держать темп", - отметил президент Республики Корея.
На саммите с президентом США Ли Чжэ Мён попросил Вашингтон разрешить строительство подводной лодки с ядерной силовой установкой на фоне аналогичных работ в КНДР. Ли Чжэ Мён заявил, что у южнокорейских дизель-электрических лодок ограниченные возможности "по слежению за субмаринами со стороны Китая" и КНДР. Позднее в администрации президента указали, что Ли Чжэ Мён имел в виду не китайские подводные лодки, а географическое направление.