В Иране не намерены отказываться от обогащения урана

Тегеран исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 1 ноября. /ТАСС/. Руководство Ирана намерено продолжать обогащение урана в мирных целях и исключает возможность обсуждения будущего своей ракетной программы. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Читайте также

Что известно об иранской ядерной программе и основных ядерных объектах страны

"Мы не можем прекратить обогащение урана, и то, чего [противник] не получил военным путем, не добиться политическим", - отметил Арагчи. Он подчеркнул, что Тегеран "не будет вести переговоры по своей ракетной программе, потому что ни один здравомыслящий человек не согласится отказаться от ее военного компонента".

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, "ядерные материалы все еще находятся под завалами атакованных объектов". Арагчи подчеркнул, что обогащенный уран "не был перевезен в другие места".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.