В Конгрессе США хотят заблокировать возобновление ядерных испытаний

Законопроект уже поддержали несколько видных американских ученых

Редакция сайта ТАСС

Здание Конгресса США © Егор Алеев/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Дина Тайтэс представила в пятницу законопроект, блокирующий директиву американского президента Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом сообщила пресс-служба законодателя.

Инициатива призвана запретить исполнительной власти проводить взрывные испытания ядерного оружия. Она блокирует выделение из бюджета средств на их проведение. Законопроект уже поддержали несколько видных американских ученых.

"Дональд Трамп поставил свое эго и авторитарные амбиции выше здоровья и безопасности жителей Невады, - отметила Тайтэс, представляя законопроект. - Его заявление о возобновлении ядерных испытаний в США противоречит договорам о контроле над вооружениями и нераспространении ядерного оружия, которые США заключили после окончания холодной войны, и приведет к новым испытаниям со стороны России и Китая, что повлечет за собой возобновление международной гонки вооружений. Кроме того, это снова поставит жителей Невады под угрозу заражения токсичной радиацией и значительно ухудшит состояние окружающей среды. До истечения срока действия единственного соглашения о контроле над вооружениями между США и Россией осталось всего 97 дней, и сейчас самое время вести переговоры о новых соглашениях по контролю над вооружениями, а не создавать грибовидные облака в пустыне Невады".

Позиция России и дебаты в США

На проведении взрывных ядерных испытаний настаивал, к примеру, летом прошлого года бывший помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он находился на госслужбе в 2019-2021 годах. Трамп тогда являлся 45-м президентом США. В статье, опубликованной в июне 2024 года в журнале Foreign Affairs, О'Брайен высказался за возобновление в США ядерных испытаний в контексте противостояния с Россией и Китаем.

Между тем, как сообщил в феврале прошлого года в интервью ТАСС директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, ряд косвенных признаков указывает на то, что вероятность возобновления Вашингтоном полноформатных ядерных испытаний не следует сбрасывать со счетов. Российское руководство предупреждало, что при таком развитии событий в США Москва будет вынуждена ответить зеркально.

Как писала в мае 2020 года газета The Washington Post, находившаяся в то время у власти администрация Трампа обсуждала возможность возобновления ядерных испытаний. Джон Болтон, занимавший пост помощника президента по национальной безопасности в 2018-2019 годах, подтверждал, что Вашингтон действительно рассматривал такой вариант действий.

Субкритические эксперименты и президентская директива

Американское правительство намеревалось провести на полигоне в штате Невада в 2024 финансовом году два субкритических (без возникновения цепной ядерной реакции), по ее заверению, ядерных испытания. Кроме того, США планируют проводить приблизительно по три субкритических ядерных эксперимента в год в период до конца текущего десятилетия. В Национальном управлении ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США ранее оставляли без ответа неоднократные просьбы ТАСС уточнить, будут ли приглашаться международные наблюдатели на полигон в Неваде. Всего же на этом объекте с 1992 года, согласно официальным данным США, было проведено 33 субкритических эксперимента.

Американская администрация признает, что в Соединенных Штатах остается действующей президентская директива по сохранению технической готовности к проведению полноценного ядерного испытания. Последний подземный ядерный взрыв был произведен на полигоне в Неваде 23 сентября 1992 года. Предыдущий руководитель НУЯБ Джилл Хруби подтвердила в ноябре 2024 года ТАСС, что техническая необходимость проводить ядерные испытания у Вашингтона отсутствует, невзирая на звучащие в Соединенных Штатах призывы к их возобновлению. Нынешний глава НУЯБ Брэндон Уильямс на посвященных рассмотрению его кандидатуры слушаниях в Сенате Конгресса сообщил, что выступает против возобновления Вашингтоном испытаний ядерного оружия и готов давать соответствующие рекомендации Белому дому.