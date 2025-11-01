Украинский военный пил воду из болота, находясь в окружении
10:51
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Анатолий Рехта пил воду из болота, находясь в окружении под Ямполем в ДНР. Об этом рассказал сам пленный в видео, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Когда были на позиции в окружении, было плохо. Приходилось "растягивать" еду, воду брали из болота и фильтровали. Как-то мне дурно стало, заблудился ночью и лег спать. Когда расцвело немножко, я набрел на позиции у русских", - сказал он.
По словам пленного, российские военные относятся к нему нормально, кормят и дают сигареты.
Отмечается, что Рехта проходил службу в 117-ой отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ и был пленен военнослужащими 25-й армии Западной группировки войск.