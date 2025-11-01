Вагенкнехт заявила о значительном снижении уровня безопасности в ФРГ для женщин

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" указала на "провальную политику" властей, которая разрушила страну

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила о значительном снижении уровня безопасности в ФРГ, особенно для женщин, и призвала к изменению политического курса страны.

"Германия уже не та страна, какой была когда-то. В нашей стране стало опаснее, чем когда-либо за последние десятилетия, - не только для женщин, но в особенности для них", - цитирует Вагенкнехт газета Welt am Sonntag. События новогодней ночи в Кёльне в 2015 году, как подчеркнула политик, стали последним предупредительным выстрелом. В новогоднюю ночь 2015-2016 годов в Кёльне, как и в других городах Германии, произошли массовые нападения на женщин, сопровождавшиеся грабежами и сексуальными домогательствами.

Вагенкнехт указала на "провальную политику" властей, которая разрушила страну. "Чтобы повысить безопасность граждан, нам нужно больше, чем просто разумные индивидуальные меры, такие как более последовательное соблюдение законов, усиление присутствия полиции и увеличение финансирования женских приютов", - заявила лидер BSW. "Нам также необходимы фундаментальные изменения, разворот на 180 градусов в политике: в отношении миграции и интеграции, социального обеспечения и, наконец, адекватного муниципального финансирования", - заключила Вагенкнехт.

Ранее результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey, показали, что более половины женщин в Германии не чувствуют себя в безопасности в общественных местах. 14 октября канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, в немецких городах эта проблема все еще существует, в связи с чем министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт занимается "организацией и проведением масштабных депортаций".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но порекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как он утверждал, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста.