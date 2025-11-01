Иран пообещал ответить на любую агрессию Израиля

Еврейское государство потерпит еще одно поражение в случае войны, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи

ДОХА, 1 ноября. /ТАСС/. Иран готов ответить на любые враждебные действия со стороны Израиля, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы готовы ко всем вариантам развития событий и ожидаем любого агрессивного поведения со стороны сионистского режима", - отметил он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera. "Мы более чем готовы на всех уровнях, а Израиль потерпит еще одно поражение в случае войны", - добавил Арагчи, пригрозив Израилю "серьезными последствиями".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого американский президент Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.