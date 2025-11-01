Вучич призвал сербов к единству и достоинству в годовщину трагедии в Нови-Саде

Президент Сербии принял участие в поминальной службе в храме Святого Саввы в Белграде

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в 2024 году погибли 16 человек, призвал граждан сохранять достоинство и единство. Глава государства принял участие в поминальной службе, которая прошла в храме Святого Саввы в Белграде.

Читайте также

Что известно о последствиях обрушения бетонного козырька вокзала в Сербии

Панихиду по погибшим отслужил патриарх Сербский Порфирий. В храме Святого Саввы в Белграде собрались сотни верующих, чтобы вознести молитвы о погибших. На службе, помимо Вучича, присутствовали премьер-министр Джуро Мацут, председатель парламента Ана Брнабич, члены правительства и многочисленные граждане.

"Прошел год со дня, который навсегда изменил Сербию. Шестнадцать жизней были унесены в результате падения навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде. Сегодня за каждую из них мы зажигаем свечу, молясь в тишине и веря, что их имена и воспоминания останутся навсегда в наших сердцах", - отметил Вучич в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Глава государства подчеркнул, что в этот скорбный день "самое важное - чтобы Сербия была достойной и единой". "Прошу, чтобы мы проявили уважение и внимание друг к другу, ведь только так мы сохраняем общественную нить, которая нас связывает. Сегодня день, когда без тяжелых слов и разногласий нужно в тишине вознести молитву за погибших. Пусть скорбь семей объединяет нас, а не разъединяет", - указал он.

"После сегодняшнего дня давайте больше говорить друг с другом, а не друг о друге, решать проблемы через диалог, а не через ярлыки", - призвал Вучич.

Годовщина трагедии в Нови-Саде

1 ноября в Сербии проходит День траура, объявленный правительством в память о жертвах трагедии на железнодорожной станции в Нови-Саде. Государственные флаги на зданиях приспущены, а средства массовой информации изменили сетку вещания, исключив развлекательные и музыкальные программы. Учреждения культуры адаптировали свои мероприятия к характеру памятного дня, а перед началом спортивных событий по всей стране проводится минута молчания.

Памятные акции проходят в разных городах страны, главным образом в Нови-Саде, где жители возлагают цветы у здания вокзала и почитают память погибших минутой молчания. Вечером запланированы шествия и собрания в память о жертвах.

Годовщина трагедии проходит на фоне сохраняющейся общественной напряженности. После обрушения навеса в 2024 году в Сербии продолжаются акции протеста, участники которых возлагают ответственность за случившееся на власти и требуют досрочных парламентских выборов и расследования обстоятельств происшествия. В ряде городов ранее фиксировались столкновения между демонстрантами и полицией, а также нападения на помещения правящей Сербской прогрессивной партии.

Президент Сербии накануне годовщины обратился к гражданам с призывом провести день памяти спокойно и с уважением, подчеркнув важность общественного диалога и предостерегая от радикализации и уличных столкновений. По его словам, этот день должен стать моментом единства, когда страна объединяется в скорби, а не разделяется по политическим взглядам.