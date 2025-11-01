Премьер Эстонии осудил решение Латвии выйти из конвенции о защите женщин

Кристен Михал отметил, что Стамбульская конвенция является важным инструментом защиты, который помогает бороться с домашним насилием

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал решение Сейма (парламента) Латвии денонсировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы по защите женщин от насилия "движением в неправильном направлении".

"На основе домыслов и выдумок пытаются принизить значение соглашения, направленного на предотвращение насилия против женщин", - приводит слова главы кабмина портал национального гостелерадио ERR.

Михал отметил, что Стамбульская конвенция является важным инструментом защиты, который помогает обществу и государствам бороться с домашним насилием.

Ранее Сейм Латвии проголосовал за денонсацию Стамбульской конвенции. Накануне заседания депутатов у здания парламента собрались более 5 тыс. человек, которые выступили против выхода страны из конвенции. Президент балтийской республики Эдгарс Ринкевичс заявил, что тщательно оценит принятый закон.

Стамбульская конвенция была подписана в 2011 году и вступила в силу через три года. Договор, обязывающий к профилактике и предотвращению насилия над женщинами и домашнего насилия, был ратифицирован 39 странами Европы, а также Грузией. На данный момент единственной страной, денонсировавшей конвенцию, является Турция.