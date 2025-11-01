В Сербии не ожидают нарушений порядка во время памятных акций в Нови-Саде

Министр по правам человека, меньшинств и общественному диалогу Демо Бериша отметил, что мероприятия проходят в спокойной обстановке и органы безопасности контролируют ситуацию

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Сербские власти не ожидают нарушений общественного порядка во время памятных мероприятий, проходящих в Нови-Саде в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале. Об этом заявил министр по правам человека, меньшинств и общественному диалогу Демо Бериша.

"Я действительно не ожидаю, что произойдут какие-либо нарушения общественного порядка. Если бы случились конфликты или беспорядки, это придало бы событию совершенно иной смысл. Это не в интересах ни государства, ни тех людей, которые сегодня приехали в Нови-Сад", - подчеркнул министр в интервью агентству Tanjug.

Бериша отметил, что памятные шествия и собрания проходят в спокойной обстановке и органы безопасности контролируют ситуацию. По его словам, граждане соблюдают правопорядок, нет оснований для какого-либо вмешательства, а попытки отдельных лиц спровоцировать напряженность не находят отклика в обществе.

1 ноября в Сербии проходит День траура в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде год назад. Государственные флаги приспущены, телевидение и радиостанции изменили сетку вещания, а учреждения культуры адаптировали свои программы к характеру памятного дня.

Президент Сербии Александар Вучич в этот день призвал граждан сохранять достоинство и единство. Он принял участие в поминальной службе в храме Святого Саввы в Белграде, которую возглавил патриарх Порфирий. Глава государства подчеркнул, что этот день должен объединить страну в скорби, "без тяжелых слов и разногласий", и призвал сербов решать проблемы через диалог, а не противостояние.

Памятные акции проходят по всей стране, главным образом в Нови-Саде, где жители возлагают цветы у здания вокзала и почтили память погибших минутой молчания. Вечером запланированы шествия и собрания в память о жертвах трагедии.