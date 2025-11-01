Суд подтвердил обвинение по делу об обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде

В обвинительном акте говорится, что менеджер по инвестициям Слободанка К., председатель комиссии по техническому осмотру Милутин С. и член комиссии Биляна К. подозреваются в совершении преступлений с элементами коррупции

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Высший суд в Белграде подтвердил обвинительное заключение, инициированное Специальным отделением по борьбе с коррупцией Высшей прокуратуры Белграда против менеджера компании "Infrastruktura eleznice Srbije" и двух членов комиссии по техническому осмотру железнодорожного вокзала в Нови-Саде, где 1 ноября 2024 года произошло обрушение навеса, повлекшее гибель 16 человек. Об этом сообщило агентство Tanjug.

Как отмечается, суд вынес решение первой инстанции, повторно рассматривая дело по указанию Апелляционного суда. В обвинительном акте говорится, что менеджер по инвестициям Слободанка К., председатель комиссии по техническому осмотру Милутин С. и член комиссии Биляна К. подозреваются в совершении ряда преступлений с элементами коррупции, находящихся в причинно-следственной связи с трагедией на станции. По данным прокуратуры, обвиняемые не выполнили свои обязанности по проведению внеочередного осмотра и контролю безопасности во время пробного режима эксплуатации объекта. Следствие полагает, что, если бы проверка была проведена добросовестно, специалисты могли бы заметить признаки трещин и прогиба бетонной конструкции за несколько дней до катастрофы.

Трагедия произошла 1 ноября 2024 года в 11:52 по местному времени, когда бетонный навес на железнодорожном вокзале обрушился на пассажиров. На месте погибли 14 человек, в том числе трое детей, еще трое были тяжело ранены, двое из которых впоследствии скончались в больнице. После случившегося в отставку подали министр строительства Горан Весич и министр торговли Томислав Момирович, ранее возглавлявший Минстрой.

Высшая прокуратура Нови-Сада 30 декабря 2024 года предъявила обвинения 13 лицам, среди которых Весич, бывшая исполняющая обязанности директора компании "Infrastruktura eleznice Srbije" Елена Танаскович и бывший генеральный директор предприятия Небойша Шурлан. Однако в апреле текущего года суд вернул обвинительное заключение на доработку. 16 сентября прокуратура вновь направила обвинение против тех же лиц, и решение суда по нему пока не принято.

1 ноября в Сербии проходит День траура в память о 16 погибших при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде год назад. Государственные флаги приспущены, телевидение и радиостанции изменили сетку вещания, а учреждения культуры адаптировали свои программы к характеру памятного дня. Президент Сербии Александар Вучич в этот день призвал граждан сохранять достоинство и единство. Он принял участие в поминальной службе в храме Святого Саввы в Белграде, которую возглавил патриарх Порфирий. Глава государства подчеркнул, что этот день должен объединить страну в скорби, "без тяжелых слов и разногласий", и призвал сербов решать проблемы через диалог, а не противостояние.

Памятные акции проходят по всей стране, главным образом в Нови-Саде, где жители возлагают цветы у здания вокзала и почтили память погибших минутой молчания. Вечером запланированы шествия и собрания в память о жертвах трагедии.