Депутат Рады Дмитрук предположил, чем кончится конфликт на Украине

В стране не останется людей для отправки на фронт, считает политик

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Стремление Украины продолжать боевые действия ради амбиций Владимира Зеленского и его окружения доведет страну до того, что там не останется людей для отправки на фронт. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

Политик отметил, что люди, которых киевские власти могут мобилизовать и отправить на линию фронта, уже заканчиваются: "Война подходит к концу - но не политическому, а человеческому. Концу, когда просто не останется тех, кого можно бросать на фронт. Украина истощена".

Дмитрук добавил, что "с огромным сожалением приходится признать: война закончится не дипломатией и не ради спасения жизней, а потому, что просто больше не останется людей".

Депутат указал, что истощение в результате больших потерь ведет Украину к внутреннему распаду.

"Меры принуждения перестают работать, а страх потерял силу. Люди больше не боятся суда или тюрьмы - потому что это лучше, чем верная смерть на фронте", - считает он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.