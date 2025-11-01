Минздрав Газы сообщил о 226 погибших с начала режима прекращения огня

Ведомство также заявило, что Израиль вернул в анклав тела еще 13 палестинцев

ТУНИС, 1 ноября. /ТАСС/. Число погибших в секторе Газа с момента вступления в силу режима прекращения огня возросло до 226. Такие данные приводит Минздрав палестинского анклава.

По его информации, ранения за эти дни получили почти 600 человек. За последние двое суток в больницы Газы поступило 22 тела погибших. Девять человек были доставлены с ранениями.

Общее число жертв действий израильских сил в секторе Газа с 7 октября 2023 года достигло 68 858, свыше 170 тыс. пострадали.

Минздрав также сообщил, что Израиль вернул в сектор Газа тела еще 13 погибших палестинцев. Всего в рамках соглашения о прекращении огня в палестинский анклав при содействии Международного комитета Красного Креста на данный момент возвращены тела 225 человек.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.