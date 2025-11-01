США на учениях со странами АСЕАН отработают меры обеспечения свободы судоходства

Глава Пентагона Пит Хегсет предложил государствам объединения совместно наращивать средства наблюдения за морской обстановкой, в том числе в Южно-Китайском море

Редакция сайта ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 1 ноября. /ТАСС/. Пентагон на совместных военно-морских учениях со странами АСЕАН в декабре 2025 года намерен отработать меры обеспечения свободы судоходства. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет.

"Мы с нетерпением ждем проведения военно-морских учений США и стран АСЕАН (AUMX) в декабре. И мы признательны нашим индонезийским партнерам за то, что они примут их совместно с нами. Эти учения позволят нам повысить оперативную совместимость и отработать обеспечение таких принципов, как свобода судоходства, право на которую имеют все суверенные государства", - сказал Хегсет на встрече с руководителями военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Первые совместные военно-морские учения стран АСЕАН и США (AUMX, ASEAN-U.S. Maritime Exercise) состоялись в 2019 году.

Хегсет также предложил государствам АСЕАН совместно наращивать средства наблюдения за морской обстановкой, в том числе в Южно-Китайском море. По его словам, США, в частности, "готовы к сотрудничеству в разработке и развертывании" беспилотных систем для этих целей. Как он пояснил, речь идет о беспилотниках, а также безэкипажных надводных и подводных аппаратах.

Глава Пентагона отметил, что США выделили помощь в размере до $10 млн группе наблюдателей АСЕАН, которая будет обеспечивать эффективное соблюдение режима прекращения огня на границе Таиланда и Камбоджи.