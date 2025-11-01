В центре Берлина проходит демонстрация в поддержку Палестины

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Зоркина/ ТАСС

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Массовая демонстрация в поддержку Палестины проходит в центре Берлина. Активисты собрались недалеко от одной из главных достопримечательностей германской столицы - Бранденбургских ворот - и после стартового митинга отправились маршем по центральным улицам Берлина, передает корреспондент ТАСС.

В руках они держат палестинские флаги, плакаты и транспаранты с надписями в поддержку Палестины. Участники манифестации под названием "Солидарность с Палестиной. Никаких поставок оружия Израилю. Прекратите оккупацию Палестины" скандируют различные лозунги. Слышны выкрики на английском и немецком языках: Free, free Palestine ("Свободная, свободная Палестина"), Stop the Genocide ("Остановите геноцид") и другие.

Активисты, среди прочего, призывают прекратить поставки оружия Израилю и остановить геноцид в Газе. Кроме того, они требуют "свободы для Судана". Точных данных о числе участников демонстрации пока нет, но, по оценкам, в ней принимают участие несколько сотен человек. На вопрос о числе активистов представитель местных правоохранительных органов сообщил корреспонденту ТАСС, что точные цифры появятся только вечером.

Демонстрация проходит мирно, безопасность участников обеспечивают многочисленные сотрудники берлинской полиции. В центре города находится большое количество полицейских фургонов. Пока серьезных инцидентов не зафиксировано.

29 сентября Белый дом обнародовал план президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных стабилизационных сил. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.