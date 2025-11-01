Орбан обвинил Туска в нападках на Венгрию и поддержке конфликта на Украине

По мнению венгерского премьер-министра, его польский коллега делает это, "потому что дома у него большие неприятности"

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Польши Дональд Туск © Sean Gallup/ Getty Images

БУДАПЕШТ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил своего польского коллегу Дональда Туска в поддержке военного конфликта на Украине, готовности во всем подчиняться Брюсселю и преследовании политических оппонентов в его собственной стране.

"Дональд Туск выступил с новыми нападками на Венгрию", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его мнению, Туск сделал это, "потому что дома у него большие неприятности". "Его партия проиграла президентские выборы, его правительство нестабильно, и он находится в невыгодном положении по результатам опросов общественного мнения", - пояснил Орбан.

Он считает, что польский премьер "является одним из самых ярых провоенных политиков в Европе, но его воинственная политика провалилась: Украина постепенно лишается европейских денег, а поляки устали от войны". Однако Польша не может изменить свой курс, потому что Туск "сделал ее вассалом Брюсселя".

"Теперь он в панике: преследует своих политических оппонентов внутри страны с помощью юстиции и нападает на миролюбивую позицию Венгрии, чтобы отвлечь внимание от собственных внутриполитических проблем", - указал Орбан. Он подчеркнул, что "Венгрия идет другим путем - путем мира". "Венгерский народ не хочет быть вассалом Брюсселя. Господину Туску пора принять это и заниматься своим делом", - заключил премьер.

Его конфликт с польским коллегой длится уже не первый год, а на этот раз поводом для очередного обмена любезностями послужила встреча Орбана в Будапеште с бывшим министром юстиции Польши, оппозиционным депутатом парламента Збигневом Зёбро. Прокуратура республики выдвинула против него обвинения в махинациях со средствами Фонда правосудия и просит депутатов Сейма лишить его неприкосновенности.

Туск выразил возмущение в связи с тем, что Орбан принял у себя Зёбро, и написал по этому поводу в соцсетях: "Либо Будапешт, либо тюрьма". Экс-министр тоже не остался в долгу, ответив польскому премьеру, что самое позднее через два года, то есть после очередных парламентских выборов, тому придется "либо убираться в Берлин, либо оказаться за решеткой".