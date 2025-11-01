В Армении начали ставить штампы в паспорта без изображения Арарата

Оппозиция заявила, что шаг является еще одним проявлением протурецкой политики премьер-министра Никола Пашиняна

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 1 ноября. /ТАСС/. Пограничники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении с 1 ноября начали ставить штампы при выезде и въезде в республику без изображения горы Арарат. Соответствующие видео и фотоматериалы выложили в армянском сегменте социальных сетей пользователи.

Граждане в социальных сетях показывают, что на штампе просто есть изображение самолета и надпись на английском Zvartnots - название ереванского международного аэропорта, а также "Армения" на армянском и английском языках.

Правительство Армении приняло решение убрать изображение горы Арарат с пограничных штампов еще 11 сентября. Мера была принята буквально накануне визита в страну спецпредставителя Турции по процессу нормализации армяно-турецких отношений Сердара Кылыча.

Оппозиция заявила, что этот шаг является еще одним проявлением протурецкой политики премьер-министра Никола Пашиняна.

Арарат является символом армянского народа уже несколько тысячелетий. Гора была изображена на гербе Советской Армении, она присутствует также на гербе Армении, несмотря на то, что находится на территории современной Турции.